Aasta vahetub rahutu ilmaga: oodata on tormituult, lumesadu ja lörtsi

Pühapäeval, 30. detsembril eemaldub madalrõhulohk Venemaale ja selle järel sajab põhiliselt idapoolsetes maakondades lörtsi, sekka ka vihma, pärast keskööd Kagu-Eestis põhiliselt lund. Päev on tõusva õhurõhu foonil ja suurema sajuta. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning ulatub päeval saartel ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, saarte rannikul kuni +2, päeval -1..+1, saartel ja läänerannikul +1..+3°C.

Esmaspäeval, 31. detsembril tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on enamasti sajuta. Tuul on öö hakul veel tugev ning puhub loodest, siis nõrgeneb. Ennelõuna on rahulik, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul -2..-7°C. Õhtul laieneb üle mere madalrõhkkonna serv. Jätkub edela- ja lõunatuule tugevnemine. Lääne poolt alates hakkab lörtsi- ja lund sadama, teeb tuisku. Sadu levib edasi mandri poole. Saartel läheb sadu järk-järgult üle vihmaks ja seal on jäiteoht suur.