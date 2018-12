Neljapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Vastu hommikut pilvkate tiheneb, saartel sajab veidi vihma. Kohati on udu ja jäidet. Öö hakul puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärast keskööd nõrgeneb läänekaare tuul, mis puhub 1-6 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku -3 kuni -8 kraadi, saartel ja läänerannikul on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.