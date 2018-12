Eestimaa ilm - mida head või halba see tänavu kaasa tõi

Klimaatiline päristalv algas Mandri-Eestis alles jaanuari keskpaiku, mil lumikate püsivalt maha jäi. Veel märtsi alguses polnud see lagunema hakanud. Käesoleva aasta talv oli keskmisest umbes kraad soojem ja päikesepaistelisem, ent mullusega võrreldes külmem. Kui aastaaja keskmiseks õhutemperatuuriks loetakse -3,3 °C siis tänavu oli see -2,4 °C (mullu -1,3 °C).

Kõige käredam pakane paukus veebruaris, mil termomeeter näitas keskmiselt -6,9 °C (norm -4,5 °C). Külma poolest paistis eriti silma kuu viimane dekaad, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli koguni -13,2 °C (norm -4,1 °C), mis on alates 1961. aastast napilt teine tulemus. Aasta külmarekord mõõdeti 23. veebruaril Ida-Eestis Tiirikojal, kus termomeetri näit langes -26,5 °C-ni. Samas pakkus küünlakuu ka kõige rohkem talvist päikesepaistet.

1. aprillil teatas riigi ilmateenistus, et öösel saabub Eestisse lumetorm. Peagi kattiski maad paks lumevaip. Suverehvid ja kevadjoped pidid veel natukene ootama.

Keskmisest soojemaks kujunes ka kevad: aastaaja keskmine õhutemperatuur oli 5,6 °C (norm 4,6 °C). Tänavune mai jääb ilmselt paljudele meelde põua ja rohke päikesepaiste poolest. Lisaks sellele, et mai oli ligi neli kraadi keskmisest soojem (14,3 °C), sadas sel kuul vihma peaaegu kõikjal normist kõvasti vähem. Kõige rohkem ägasid põua all Loode-Eesti ja Lääne-Eesti saared ning eriti kannatasid kuivuse tõttu suviviljapõllud. Põuale leevendust toonud vihmad jõudsid enamikesse kohtadesse alles juuni keskpaiku.

Talve ja kevade trendi jätkas ka suvi: juunist kuni augusti lõpuni oli Eestimaa ilm samuti normist soojem, päikselisem ning kuivem. Viimase poolsajandi jooksul on tänavusest suvest pisut soojem olnud vaid kolmel aastal. Suvel oli õhusooja keskmiselt 17,8 °C, mida on ligi 2 kraadi normist enam. Kui juuni paistis silma rohke päikesepaiste poolest, siis juuli teine pool oli viimase 57 aasta kuumim. Tänavune soojarekord mõõdeti 29. juulil, kui Harku aeroloogiajaama termomeetri näit kerkis 34,2 °C-ni. August on alates 1961. aastast olnud tänavusest soojem vaid kahel aastal - 1997 ja 2002.