Lõpuks ometi! Uus nädal toob lume

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Lumesadu levib aeglaselt läänest itta ja kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 14-17 m/s. Külma on 1-7 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Hooti sajab lund, saartel tuleb sekka lörtsi. Hommikul kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 14-17 m/s, päeva jooksul tuul nõrgeneb 2-8 m/s. Külma on 2-5, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -7, saartel ja läänerannikul kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis sekka lörtsi. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraad.