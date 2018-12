Pühapäeva öö toob kuni 12 külmakraadi

Läänemerele on oodata kuni viiemeetriseid laineid

Aktiivse madalrõhkkonna kaguserv toob nädalavahetusel Läänemerele kuni viiemeetrised lained.

Ilmateenistuse teatel puhub Läänemere põhjaosas lõunatuul 12-17, puhanguti 20-22 m/s, pärastlõunal 9-14, puhanguti 17-20 m/s. Ööl vastu pühapäeva puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 14-17 m/s. Lainekõrgus on 3-5 meetrit. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Nähtavus on enamasti hea.

Soome lahel puhub lõunatuul 9-14, puhanguti 17-20 m/s, pärastlõunal lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 14-17 m/s. Ööl vastu pühapäeva on tuule kiirus 5-9, puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on 2-4 meetrit. Öösel sajab lahe idaosas lund. Nähtavus on üldiselt hea, kuid sajus halb.

Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas puhub lõuna- ja kagutuul 7-12, puhanguti 14-17 m/s, öösel 5-9, puhanguti 12 m/s. Lainekõrgus on 1-2,5 meetrit, Väinamerel 0,6-1,2 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea.