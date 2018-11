Kindad kappi tagasi! Reedel tuleb kuni üheksa kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Mitmel pool on udu või uduvinet ning sajab uduvihma. Puhub ida- ja kagutuul 1-6 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul 1-5 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,3 meetrit. Paiguti sajab uduvihma ja on udu. Sooja on 4-6 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma, paiguti on udu või uduvinet. Puhub ida- ja kagutuul 2-8, õhtul põhjarannikul ja Liivi lahe ümbrus kuni 11 m/s. Sooja on 5-9 kraadi.