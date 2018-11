Teisipäev toob mõõdukat sooja ja uduvihma

Öösel on pilves ilm ning mitmel pool tekib udu ja tibutab uduvihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukas, öösel ja hommikul võib olla udu. Sooja on 3-6 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Mitmel pool püsib udu ja tibutab uduvihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s. Sooja on 7-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3-7 m/s ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on mõõdukas, hommikul võib olla udu. Sooja on 6-8 kraadi.

Lähipäevad pakuvad nii öösel kui päeval plusskraade

Ilmateenistuse prognoosi järgi on eeloleval nädalal oodata pehmet sügisilma ning nii öösel kui päeval on oodata plusskraade.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool on udu, kohati sajab uduvihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool on udu, kohati sajab uduvihma. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 8-11 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab uduvihma ja on udu. Puhub kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab uduvihma ja on udu. Puhub kagu- ja idatuul 1-7 m/s. Sooja on 7-10 kraadi.

Reede öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul kuni +8 kraadi. Päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub ida- ja kagutuul 3-8, põhjarannikul kuni 11 m/s. Sooja on 6-9 kraadi.

Laupäeval laieneb Põhjamerelt madalrõhkkonna serv üle Skandinaavia ja selle serva mööda kandub niiskust ka Eestisse. Sajab nõrka vihma ja kagutuul tugevneb. Öösel on sooja 1-5, rannikul kuni 8 kraadi, päeval 4-8 kraadi.

Pühapäeval liigub madalrõhulohk üle Läänemere ja toob päeva peale tihedama vihmasaju. Kagutuul paisub tugevaks. Öösel on õhutemperatuur vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul on kuni 7 kraadi sooja, päeval on sooja 3-8 kraadi.