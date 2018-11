Lähipäevade ilm tuleb sombune

Esmaspäeval muutub kõrgrõhkkond mõjusamaks. Ilm püsib sajuta ja päeva peale peaks ka pilvekiht hajuma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0 kraadi lähedale, saartel ja läänerannikul jääb 5 kraadi ümbrusse, päeval on 5-9 kraadi.

Teisipäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab uduvihma ja on udu. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul sajab mitmel pool uduvihma ja on udu. Puhub kagutuul 2-8, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 1-6 m/s. Sooja on 3-8 kraadi. Kolmapäeva päeval on samuti pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Hommikupoolikul on mitmel pool udu. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.