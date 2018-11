Talv jõuab lõpuks kohale: Eestis hakkab sadama lund ja lörtsi

Reedeks kaugeneb madalrõhkkond Loode-Venemaale, kuid selle serv ulatub endiselt üle Läänemere ja Lõuna-Skandinaavia ning päeval areneb Taani väinade kohal uus osatsüklon. Mitmel pool sajab vihma, Ida-Eestis kohati ka lörtsi, öösel ja hommikul on paiguti udu. Tuul puhub läänekaarest ja on enamasti nõrk, vaid saartel ulatuvad iilid 14 m/s, pärastlõunal pöördub tuul põhjarannikul põhja ja kirdesse ning on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel –2 kuni 3, saartel kuni 6, päeval 3–7 kraadi.

Laupäeva ööseks jõuab tsüklon Läänemerele ja päeval liigub see üle Läti ja Kagu-Eesti itta. Öösel sajab rannikul kohati vihma, varahommikul jõuab Lõuna-Eestisse uus sajuala. Mandril sajab peamiselt lörtsi ja lund, saartel vihma ja lörtsi. Päeval on sadu kohati tugev. Ida- ja kirdetuul tugevneb päevaks rannikul puhanguti 18 kuni 20 m/s, õhtul pöördub tuul mandril põhja. Õhutemperatuur on öösel –5 kuni 1, saarte rannikul kuni 5, päeval 0–5 kraadi.

Pühapäeval madalrõhkkond eemaldub ja päeval laieneb Skandinaaviast kõrgrõhuhari üle Baltimaade. Öösel sajud lõuna poolt alates lõpevad. Päeval sajab kohati ning peamiselt lörtsi ja lund. Puhub põhjakaare tuul sisemaal 2–7, rannikul kuni 10, põhjarannikul põhja- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel –4 kuni 1, rannikul kuni 4, päeval 0–4 kraadi.

Esmaspäeval külma õhumassiga kõrgrõhuala Skandinaavia kohal tugevneb ja laieneb Soome, selle lõunaserv katab Baltimaad. Öösel võib kohati veidi sadada, päev on valdavalt sajuta. Öösel puhub nõrk, rannikul mõõdukas kirde- ja idatuul, päeval tugevneb ida- ja kagutuul 7–12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel –3 kuni –7, rannikul 0–3, päeval –1 kuni 3 kraadi.

Teisipäeval liigub kõrgrõhuala Venemaale ja hoiab läänepoolsed sajupilved meist veel eemal. Samal ajal süveneb Põhjamerel uus tsüklon. Öö on sajuta, päeval suureneb Hiiu- ja Saaremaal vihmavõimalus. Puhub väga tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel –1 kuni –6, saartel kuni 3, päeval 0–4 kraadi.

Kolmapäeval on kõrgrõhuala Venemaal endiselt tugev ja avaldab mõju meie idapoolsetele maakondadele. Lääne-Eestis aga suureneb Põhjamerel pöörleva madalrõhuala idaserva mõju. Öösel sajab Lääne-Eestis vihma ning kagutuul on väga tugev. Päeval laieneb sajuala veidi enam ida poole, tuul nõrgeneb aeglaselt ja pöördub õhtuks lõunasse. Õhutemperatuur öösel –2 kraadist Ida-Eestis kuni 3 kraadini Lääne-Eestis, saartel tõuseb temperatuur kuni 6 kraadini. Päeval on sooja 2–6, saartel kuni 8 kraadi.