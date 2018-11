Esmaspäev toob tormituuled

Ilmateenistuse teatel esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb ja pärast keskööd hakkab alates Loode-Eestist vihma sadama. Puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-17 m/s. Puhanguti ulatuvad tuuleiilid kuni 22 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 12 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15-17 m/s. Lainekõrgus on 0,8-1,4 meetrit. Hommikul hakkab vihma sadama ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 5-8 kraadi.