Temperatuur langeb öösel miinuspoolele, kolmapäevaks lubab ilmateade lörtsi

Laupäeva (20.10.) öösel on kõrgrõhuala serv Eesti kohal, päevaks jõuab Skandinaaviast kohale väheaktiivne madalrõhulohk. Öö on selgem ja sajuta, kuid päev on üsna pilvine ja mitmel pool sajab vähest vihma. Läänekaare tuul nõrgeneb, päeval on tuul muutliku suunaga. Õhutemperatuur jääb öösel sisemaal -1 kuni +4 kraadi vahele, rannikul kuni 9, päeval tõuseb 8 kuni 11 kraadini.