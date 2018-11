Neljapäeval tuleb kuni 17 kraadi sooja

Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9 m/s. Sooja on 2-8, rannikualadel kuni 12 kaadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Ilm püsib sajuta. Paiguti on udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 4-7 kraadi.

Päeval pilvisus tiheneb. Hommikupoolikul püsib paiguti udu, pärastlõunal hakkab Loode-Eestist alates vihma sadama. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s, õhtul pöördub saartelt alates loodese ja tugevneb põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.