Soe sügisilm jätkub ka sel nädalal

Teisipäeval nihkub kõrgrõhkkond veidi lõuna poole ja põhja poolt mööduv madalrõhkkond ulatub servaga Soome laheni. Kahe rõhuala piirimail puhub tugev lõuna- ja edelatuul, puhanguid on 14 m/s, pärastlõunal pöördub tuul enam läände ja jääb nõrgemaks. Suuremas sajud meile ei ulatu, Eesti põhjaserva veidi pilvi võib lisanduda, kuid tõenäoliselt vihma neist ei tule. Õhutemperatuur on öösel 5..9, rannikul kuni 12, päeval 13..17°C.

Kolmapäevaks tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm püsib sajuta. Ööks tuul raugeb, kuid tekib udulaamasid. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur 2..3°C-ni ning seda eelkõige lõunapoolsetes maakondades, põhja pool jääb valdavalt üle 5°C, rannikul on kuni 12°C. Päeval jõuab uus madalrõhkkond Skandinaavia rannikule ja laieneb Läänemere poole. Lõuna- ja edelatuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on 13..18°C.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lohk liigub üle Eesti. Öö on võrdlemisi selge ja sajuta ning mõõdukalt tugeva lõuna- ja edelatuulega. Päevaks lisandub pilvi ja kohati sajab vihma. Tuul on võrdlemisi tugev ning pöördub pärastlõunal läände ja loodesse. Õhutemperatuur on öösel 3..8, rannikul kuni 12, päeval 12..17°C.

Reedel madalrõhkkond kaugeneb, kõrgrõhkkond tugevneb, pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Loodetuul on öösel veel tugev, päeval veidi nõrgeneb ning pöördub õhtupoolikul läände. Õhutemperatuur öösel 1..6, rannikul on kuni 10, päeval tõuseb 9..12°C-ni.

Laupäeva öö on taganeva kõrgrõhkkonna mõjul veel võrdlemisi selge ja sajuta ning mõõduka läänekaare tuulega. Päeval liigub üle madalrõhulohk ühes pilvevööndi ja vihmasagaratega. Hommikuks pöördub tuul edelasse ja tugevneb, õhtupoolikul puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0°C lähedale, rannikul jääb üle 5°C, päeval tõuseb 10°C ümbrusse.