Päevasoe võib tõusta 16 kraadini, kuid ööd on külmad

Reede öö hakul kiirustab kõrgrõhuhari üle Eesti ja selle järel läheneb merelt madalrõhulohk. Öö hakul on sajuta, selgem ja mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur langeb 0 kraadini, Eesti idapoolses osas kuni +5 kraadini mandri lääneosas, saartel ja läänerannikul on kuni 9 kraadi. Pärast keskööd lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, hommikuks laieneb sadu üle Eesti. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 18 meetrini sekundis. Samal ajal tekib Skandinaavia mäestiku ületanud madalrõhulohus uus osatsüklon, mis liigub päevaks Botnia lahe põhjatippu ning selle lõunaservas on meil ennelõunal pilves ilm ja sajab vihma. Pärastlõunal saartest alates pilvisus hõreneb ja sajuhooge on harvem. Puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 20, Soome lahe ääres kuni 25 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul läände. Õhtul jääb tuul tasapisi nõrgemaks. Õhutemperatuur tõuseb pärastlõunaks 11 kuni 14 kraadini, Ida-Eestis on ennelõunal paar-kolm kraadi alla 10 kraadi.

Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond Koola poolsaare taha ja selle tuulises edelaservas ulatuvad meil edela- ja läänetuule puhangud 14, saartel ja rannikul 17 kuni 18 meetrini sekundis. Põhja-Eestis on taevas selgem ja ilm suurema sajuta, lõunapoolsetesse maakondadesse lisandub läänevoolus niiskust ja vihma võimalus on võrdlemisi suur. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 10, lõuna pool kuni 12, päeval 11 kuni 14, kui soe õhumass Lõuna-Eestisse jõuab, siis tõuseb seal 15 kuni 16 kraadini.

Pühapäeva öösel tõmbub madalrõhkkonna serv eemale, tuul rahuneb. Mõnes kohas sabistab veidi vihma. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval läheneb Läänemere lõunavete poolt madalrõhkkond, liigub pärastlõunaks Läti rannikule ja laieneb üle Eesti. Vihmapilvede vöönd kandub enam saarte ja Põhja-Eesti kohale ning muutub pärastlõunal tihedamaks. Õhtu tuleb tugevate sajuhoogudega. Tuul pöördub Eesti lõunapoolses osas lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk, Põhja-Eestis ja saartel kirdesse ja põhja ning paisub tugevaks, puhangud võivad tõusta üle 20 meetrini sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhjakaarde ja tugevneb ka sisealadel. Õhutemperatuur on Loode-Eestis vaid 7 kuni 8 kraadi, Kesk-Eestis 10 kuni 12 kraadi, Lõuna-Eestis kuni 14 kraadi.

Esmaspäeva öösel eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel Lääne-Eestis taevas juba selgineb ja suuremat sadu ei tule. Ida-Eestis on öö hakul veel tihedaid vihmahooge, pärast keskööd saab sadu läbi ja pilved hõrenevad. Puhub tugev põhja- ja loodetuul, puhanguid on öö hakul veel 15, rannikul kuni 20 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Päeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja selle järel suureneb merelt madalrõhkkonna surve. Ilm on sajuta ja mõõduka läänekaare tuulega kuni keskpäevani, siis algab saartest alates edelatuule kiire tugevnemine, õhtul võib sisemaalgi puhanguid 15, rannikul ja saartel üle 20 meetrit sekundis olla. Õhutemperatuur öösel 0 kuni +5, rannikul kuni 9, päeval 8 kuni 11 kraadi.

Teisipäeval tõmbub kõrgrõhkkond Ukraina kohale, aga ulatub servaga Eestini. Samal ajal hõivab ulatuslik madalrõhuala Skandinaavia ja Soome. Kahe rõhuala piirimail on edelatuul öösel veel väga tugev, päeval veidi nõrgeneb, kuid ulatub puhanguti ikka 14 kuni 15 meetrini sekundis. Märkimisväärivaid sadusid meile tõenäoliselt siiski ei ulatu. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 9, rannikul kuni 11, päeval 11 kuni 14 kraadi.

Kolmapäeval madalrõhkkonna surve veidi väheneb ja ülekaalu saab kõrgrõhkkonna serv. Ilm on sajuta. Öösel on veel edelatuul tugev, päev on juba mõõduka lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 7, rannikul kuni 10, päeval 12 kuni 15 kraadi.