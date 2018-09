Uuel nädalal soe ilm püsib, päikesepaiste vaheldub vihmahoogudega

Esmaspäevaks kujuneb Läänemere ümbrusse kõrgrõhuvöönd ja selle servas on Eestis öö laialdaselt selge ja sajuta. Kuid tuul on nõrk ja udu tekkimiseks on tingimused väga soodsad. Päeval areneb pilverünki ja on üksikute hoogsadude võimalus (tõenäosus kuni 25%). Puhub nõrk, rannikul mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16, päeval tõuseb 20..23°C-ni.

Teisipäeval laieneb lõuna poolt madalrõhkkond Balti riikide poole ja lisandub niiskust. Öö on nõrgeneva kõrgrõhkkonna mõjul enamasti sajuta. Hommikuks suureneb saju võimalus Kagu-Eestis, päev on laialdaselt vihmahoogudega (tõenäosus 75-90%), kohati võib olla ka äikest. Idakaare tuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur öösel sisemaal 10..15°C, rannikul kuni 17°C, päeval tõuseb 18..21°C-ni, vihmapilvede all jääb paari kraadi võrra madalamale.

Kolmapäevaks jääme madalrõhuvööndi põhjatiiba. Sajuhooge on enam öö hakul, pärast keskööd on laialdaselt udu, päev on taas hoovihmade ja ka äikesega. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 19..22°C, Ida-Eestis võib tõusta paar kraadi kõrgemale.

Neljapäeval jääb madalrõhuvöönd Läänemere ümbrusse ja kohatiste vihmahoogude võimalus püsib (tõenäosus 25-50%). Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 20..25°C.

Reedel kandub madalrõhuvöönd enam Rootsi ranniku poole ja ida poolt tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Öö on sajuta ja laialdaselt selge, päeval kujuneb taevasse pilvekiht ja pärastlõunal võib mõnest paksemast rüngast hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..15, rannikul kuni 17, päeval 22..25°C.