Laupäeval võib tulla kuni 27 kraadi sooja

Laupäeval jõuab Atlandilt Norra merele aktiivne madalrõhkkond, selle serv laieneb üle Läänemere ümbruse ning riivab ka Eestit. Öö on sajuta, päeval sajab kohati hoovihma, pole välistatud ka äike. Lõunakaare tuul puhub 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, rannikul kuni 20, päeval 24 kuni 27 kraadi. Vaid sajuhoo all on paar kraadi madalam.

Pühapäeval suundub madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunaserva mööda liigub madalrõhulohk ühes sajupilvedega üle Eesti. Öö on olulise sajuta, päeval sajab laialdaselt hoovihma, on äikeseoht (sajutõenäosus 70 kuni 90%). Pärastlõunal lääne poolt alates juba pilved hõrenevad ja sajuhood lakkavad. Kõige hiljem jõuab sadu Kagu-Eestisse (lõuna paiku) ja seal tuleb siis vihmaga õhtuni arvestada. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14 kuni 19, päeval 19 kuni 22, sajupilvede all 17 kraadi ümber.

Esmaspäeval liigub üle väike lauge kõrgrõhuhari. Öö on enamasti sajuta ning nõrgeneva läänekaare tuulega. Päeval läheneb merelt madalrõhulohk ja vihmahoogude võimalus on suurem ning seda just pärastlõunasel ajal (tõenäosus Lääne-ja Lõuna-Eestis üle 50%, ida pool 25 kuni 40%). Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 10 kraadi ümber, rannikul kuni 16, päeval 20 kuni 22, sajuhoogude all 17 kuni 18 kraadi.

Teisipäeva öö hakul madalrõhulohk ühes vihmahoogudega eemaldub ja selle järel tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on laialdasema sajuta. Üksikute vihmahoogude võimalus siiski püsib. Läänekaare tuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 18, päeval 18 kuni 22 kraadi.

Kolmapäeval kõrgrõhuhari eemaldub ja Läänemere õhuruumile läheneb uus madalrõhkkond, kuid selle aktiivsuse, liikumiskiiruse ja -trajektoori kohta on prognoosandmed väga vastuolulised ning seetõttu on saju ulatus ja tuule kiirus veel ebaselge. Lääne-Eestisse on sajupilvede jõudmine tõenäolisem (40 kuni 60%), ida poole ei tarvitse vihm enne õhtut veel jõuda. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul kuni 18, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Neljapäeval liigub madalrõhkkond ühes vihmahoogudega üle Eesti ja selle järel tugevneva kõrgrõhuharja toel päeval pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 17 kuni 22 kraadi.