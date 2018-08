Ilmateenistus hoiatab äikese ja tugeva tuule eest

Pühapäeva varahommikul saartel ja Lääne-Eestis müristav äike levib päeva jooksul üle kogu Eesti. Kohati kaasneb äiksega rahe ja tugev vihmasadu, samuti tugevad, üle 20 meetrini sekundis ulatuvad tuuleiilid.

Pühapäeva varahommikul tugevneb saartel ja Liivi lahe ümbruses edelatuul puhanguti 15, keskpäeval lääne- ja edelatuul puhanguti 18, õhtul kuni 20 meetrini sekundis, Lõuna-Eestis päeval puhanguti 16 meetrini sekundis.

Ilm on pilves selginemistega ning sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi.

Äikesekaart pühapäeval FOTO: Riigi Ilmateenistus.

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 7 kuni 12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub saartest alates loodesse ja jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on 10 kuni 15 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pole välistatud äike. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, hommikuks pöördub tuul idakaarde. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 16 kraadi.

Teisipäeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal levib uus vihmasadu edela poolt üle mandri. Sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, paiguti tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, Põhja-Eestis ida- ja kirdetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 17 kraadi.