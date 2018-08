Kuumalaine taandub hoovihma ja äikesega

Äike. Foto on illustratiivne.

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihma ja äikese võimalus on suurem Ida-Eestis. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi, vahendab riigi ilmateenistus.