Ilmateenistus lubab 30-kraadist kuumust ka augusti keskpaigaks

Augustikuu tuleb tõenäoliselt keskmisest soojema õhutemperatuuri fooniga. Paljuaastane augusti keskmine õhutemperatuur on olnud 15,4-17,5 kraadi.

Ülekaalus on kuivem ilm ning sajuhulk jääb keskmisest väiksemaks. Augusti keskmine sademete hul on olnud aastate jooksul 68-103 millimeetrit. Hoovihmade jaotus on ebaühtlane.