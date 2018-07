Ilmateenistus hoiatab: kuumus muutub raskemini talutavaks

Pühapäeval, 29. juulil pöördub õhuvool kagusse ning lisab kuumust. Hoovihma ja äikese võimalus on suurem saartel, õhtu poole ka mandri lääneservas (tõenäosus Lääne-Eestis ~50%). Ida- ja kagutuul on võrdlemisi tugev ja seda eelkõige põhjarannikul, puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 18..23, päeval 30..34, meretuulega rannikul kuni 24°C.

Esmaspäeval on kõrgrõhkkonna servas üksikute vihmahoogude ja äikese võimalus (tõenäosus ~25% ümber). Tuul nõrgeneb, puhub ikka kagust ja idast. Õhutemperatuur on öösel 18..23, päeval 28..33, meretuulega rannikul kuni 24°C.

Teisipäeval kõrgrõhkkonna ülekaal suureneb ja ilm on olulise sajuta. Puhub mõõdukas ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 16..21, päeval 28..32, meretuulega rannikul kuni 23°C.

Kolmapäeval ja neljapäeval jääb kõrgrõhkkond servaga Eesti kohale. Ilm on sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Idakaare tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösiti 16..21, päeval 28..32°C, meretuulega rannikul on jahedam.