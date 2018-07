Hoiatus: lähipäevil võib tulla kuni 34 soojakraadi

Eesti kõigi aegade kuumarekord pärineb 1992. aasta 11. augustist, kui Võrus mõõdeti ametlikult õhusooja 35,6 kraadi.

Ilmateenistuse teatel on Eesti kohal on väga soe õhumass ning äikesepilvede arenguks on tingimused päev-päevalt erinevad.

Täna madalrõhkkonna mõju väheneb, sest Venemaa põhjaosast laieneb Läänemerele kõrgrõhuala. Hoovihma võimalus on Lääne-Eestis väike, Ida-Eestis 25 protsendi ümber. Puhub nõrk idakaare tuul. Päeval tuleb 24-30 kraadi sooja.

Homme jääb kõrgõhuala Eestist põhja poole ning lõunas olev madalrõhuala surub ennast lähemale, kergitades taas Eesti kohale hoovihma- ja äikesepilvi. Puhub nõrk või mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 15-20, päeval 25-30 kraadi.

Reede tuleb kõrg- ja madalrõhuala piirimail kohatiste äikesevihmahoogudega. Kirde- ja idatuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 16-21, päeval 25-31 kraadi.

Laupäeval lisandub sooja, aga pisut ka niiskemat õhku. Hoovihma ja äikesevõimalus on üle Eesti 25-50 protsenti, kohati ka veidi suurem. Puhub võrdlemisi tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 18-21, päeval 27-31 kraadi. Meretuulega rannikul tuleb 23 kaadi sooja.

Pühapäeval pöördub õhuvool kergelt kagusse ning toob kuuma juurde. Niiskust on vähem ja laialdaselt on kõrvetavat päikest. Ida- ja kagutuul on ikka tuntav. Õhutemperatuur on öösel 19-24, päeval 30-33 kraadi. Meretuulega rannikul tuleb kuni 24 kraadi sooja.