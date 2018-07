Nädala lõpuks kerkib õhusoe 33 kraadini

Teisipäeval nihkub Venemaalt Eesti kohale kitsas madalrõhuvöönd, mille all on õhumass väga soe ja ebapüsiv. Öösel on hoovihma- ja äikesepilvi kohati ning mõnes kohas tekib udu. Tuul on muutlik ja nõrk ning sooja on 13-19 kraadi. Päeval koonduvad hoovihma- ja äikesepilved suurima tõenäosusega mandri kesk- ja lääneosa kohale, mujal sajab hoovihma kohati. Tuul pöördub idakaarde, Lääne-Eesti saartel kirdesse ja põhja ning ulatub 2-8 m/s. Sooja on 23-29 kraadi.