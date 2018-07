Reedene ilm toob hoovihma ja äikest

Öösel on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub kirdetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirdetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,3 kuni 0,8 meetrit. Hommikul hakkab sadama hoovihma ning võimalik on äike. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 19 kuni 21 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, võimalikud on tugevad sajuhood ja rahe. Puhub kirde- ja põhjatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 23 kuni 28 kraadi, sajuhoogude all langeb temperatuur 20 kraadi ümbrusse.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ning laine kõrgus on 0,3 kuni 0,8 meetrit. Ajuti sajab hoovihma ning on äikest. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 24 kuni 26 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ning on äikeseoht. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 21 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja on 21 kuni 27 kraadi.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning võimalik on äike. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 23 kuni 29 kraadi.