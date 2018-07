Uus nädal toob kuni 30 kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel tugevneb esmaspäeval Botnia lahe kohal kõrgrõhkkond ja laieneb Läänemere poole. Öösel selge ilm, puhub valdavalt kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 14-18 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 25-30, rannikul paiguti 22 kraadi.

Teisipäeval püsib Euroopa põhjaalade kohal kõrgrõhuala ja ulatub servaga Läänemere äärde. Öösel on selge ning sajuta ilm. Puhub kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 15-18 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Sooja on 25-30, rannikul kohati 22 kraadi.