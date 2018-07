Eelolev nädal toob paiguti kuni 26 soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel oodata vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 16 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 25 kraadi.