Alanud nädal toob kuni 27 kraadi sooja

Esmaspäeva öösel ja ennelõunal sajab mitmel pool hoovihma, pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Tuul pöördub põhjakaarest lõunakaarde ja vaibub. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 kraadi.

Teisipäeval suureneb Briti saartel tugevneva kõrgrõhuala idaserva mõju, kuid lõuna poolt ulatub Eestini niiskem ja ebapüsivam õhumass, seega arenevad päeval rünksajupilved ja kohati sajab hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 13, päeval 18 kuni 24 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval on hoovihma võimalus väga väike, tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 19 kuni 25, neljapäeval kuni 27 kraadi.