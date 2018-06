Täna algas suvi, kuid lähipäevade ilmad seda ei kinnita

Eemalduva madalrõhkkonna servas on ööl vastu laupäeva vihmahooge hõredalt, päeval on aga tingimused soodsad rünksajupilvede arenguks ja hoovihma sajab laialdasemalt, saartel ja läänerannikul on vihma võimalus väiksem. Läänekaare tuul võtab tuure maha. Õhutemperatuur langeb sisemaal 7-8 kraadini, rannikul on 13-14 kraadi, päeval tõuseb 17-19 kraadini ja meretuulega on rannikul kuni 14 kraadi.