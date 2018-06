Jaanipäev tuleb traditsiooniliselt jahe ja vihmane

«Natuke kannatust ja küll see vihm tuleb,» lubas ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak.

Ilmaprognoosi järgi sajab täna, homne ilm on kuiv ning seejärel sajab iga päev. «Reede peaks ka sajuhoogudele lisa tooma ehk praktiliselt iga päev. Siis tuleb 23. ja ka pühapäeval peaks tulema hoovihma,» ütles sünoptik.

Vihma peaks jaguma igasse Eestimaa otsa. «Nende päevade jooksul peaksid kõik Eestimaa paigad vihma saama. Täpset piiri on raske panna, et kus ja millistel päevadel enam sajab,» rääkis Paljak.

Õhutemperatuurid langevad jaanipäevaks samuti. Alates reedest enam üle 20 kraadi sooja ei tule. Öö vastu jaanilaupäeva on küllaltki jahe. Jaanilaupäeval on sooja 15-18 kraadi. «Nii et jaaniõhtu võib tulla suhteliselt jahe, õhtul pärast päikeseloojangut langeb temperatuur 10-12 kraadini,» lisas Paljak.