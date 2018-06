Alanud nädal toob sademed ja tugeva tuule, kui metsades püsib tuleoht

Täna koondub madalrõhkkond Valge mere äärde ja selle lohk liigub üle Eesti ning toob mõnesse kohta hoovihma, on äikese võimalus. Kuid esmane sadu üle pika aja pole hulgalt piisav, et vähendada väga suurt tuleohtu meie metsades. Tuul pöördub edelast loodesse ja tugevneb keskpäevast alates 6-11, puhanguti 15, õhtupoolikul saartel ja looderannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 14..20, Lõuna-Eestis kuni 24°C.

Homme koondub madalrõhkkond Venemaa kohale. Samal ajal laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond servaga Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail lõõtsub meil väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, saartel ja põhjarannikul kuni 20 m/s. Hoovihma sajab öösel suurema tõenäosusega ida pool (saju võimalus 50-75%), päeval on sajuhooge laialdaselt. Õhumass vahetub jahedama vastu ja temperatuur on öösel 7..12, päeval on 11..16°C.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond enam Venemaa piiresse ja tõusva õhurõhu foonil on meil pilverünkade ja mõne üksiku vihmahooga ilm. Öö hakul puhub veel väga tugev loodetuul, hommikuks veidi nõrgeneb, aga päris maha ei rahune, päev on taas võrdlemisi tugeva läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinnal langeb alla 0°C, meretuulega rannikul jääb üle 10°C, päeval on 13..17°C.

Neljapäeva öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ning taevas on selgem ja ilm olulise sajuta. Päeval aga läheneb Soomest juba madalrõhulohk ning siin-seal sajab hoovihma. Puhub tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 4..9, maapinnal langeb 0°C ümbrusse, rannikul on kuni 12, päeval 17..19, päikeselisemates paikades tõuseb 22°C-ni, vihmahoogude all aga langeb alla 15°C.

Reedel liigub madalrõhulohk üle Eesti. Vihmahooge on öösel hõredamalt, päeval laialdasemalt. Ööks tuul nõrgeneb, päeval pöördub põhjakaarde ja tugevneb uuesti. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 15..20, Edela- ja Lõuna-Eestis kuni 23°C.

Laupäeval tugevneb Soome kohal kõrgrõhkkond ja laieneb Eesti poole. Taevas selgineb ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 5..10, maapinnal võib 0°C ümbrusse langeda, rannikul on kuni 13, päeval 17..21°C.