Juuni jahedamatel päevadel tuleb sooja napilt üle 10 kraadi

Kuni 3. juunini on ilm soe ja väikese sajuvõimalusega. 4. juunil saabub Teravmägede lähedalt aktiivne tsüklon Valge mere lähedale ja laieneb servaga Läänemere äärde. Alates 5. juunist algab meil arktilise õhumassi sissetung koos tugeva põhjakaare tuulega. Vaiksematel öödel võib sisemaal maapinnal öökülma esineda. Kõige jahedamatel päevadel on sooja napilt üle 10 kraadi ja paiguti on oodata vihmahoogusid.