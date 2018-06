Nädalavahetus tuleb südasuviselt soe, uus nädal toob aga pöörde

Kui reede ennelõunal võis taevas näha üksikuid pilverünki ning Eesti idaservas polnud välistatud üksikud vihmasabinad, pole asjalikku sadu tulemas ning põldudele-aedadesse ning metsa niisutust loota.

Kaunis nädalavahetus meelitab loodusesse, aga siis tuleb kindlasti suitsud-tikud koju jätta, et välistada tule vallandumist. Lisaks kuivusele on ka läänekaare tuul puhanguline ja aitab tulekolde tekkimisel levikule jõudsalt kaasa. Õhusoe kerkib päeval 25 kraadi ümbrusse, öö hallaga ei ähvarda ja temperatuur jääb 10 kraadi piirile.

Esmaspäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk ning toob mõnesse kohta hoovihma. Saju tõenäosus on Lääne-Eestis väiksem, äärmises idaservas suurem. Kuid sajuhulk on sealgi võrdlemisi väike, sest loodevool on kiire ja sajuhood lühiajalised. Läänekaare tõuseb veel tugevamaks, puhanguid on rannikul 15, õhtu poole saartel ja läänerannikul loodetuult kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval on 16 kuni 21, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.

Teisipäeval koondub madalrõhkkond Venemaa kohale. Samal ajal laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkond servaga Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail lõõtsub meil väga tugev loode- ja põhjatuul, puhanguid on 15, saartel kuni 20 meetrit sekundis. Hoovihma sajab suurema tõenäosusega ida pool, Lääne-Eestis on vihma võimalus ikka väike. Õhumass vahetub jahedama vastu ja temperatuur on öösel 6 kuni 10, rannikul kuni 12, päeval on 11 kuni 16 kraadi.

Kolmapäev on tõusva õhurõhu foonil suuremal osal sajuta. Üksik lühiajaline vihmahoog siiski välistatud pole ning seda siis Ida-Eestis. Tuul ööks nõrgeneb, päeval aga on taas tugevamat läänetuult oodata. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, maapinnal langeb alla nulli kraadi, meretuulega rannikul jääb üle 10 kraadi, päeval on 14 kuni 18 kraadi.

Neljapäeval jõuab põhja poolt uus madalrõhulohk. On hoovihma võimalus, kuid kõikjale sadu ei jõua. Läänekaare tuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 5 kuni 10, maapinnal võib kohati nulli kraadi ümbrusse langeda, rannikul on kuni 14, päeval 16 kuni 21 kraadi.