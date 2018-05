Juuni jätkub soojade ilmadega

Jahedus on juunikuu esimesel hommikul veel õhus, kuid päeva jooksul toob Soome poolt lähenev madalrõhulohk läänekaare tuulega uue sooja kohale. Vihmavõimalus on ikka äärmiselt väike. Mõnevõrra pilvisem ja suurema sajuvõimalusega on õhtupoolikul Ida-Virumaal.