Ilusad ilmad jätkuvad

Loodust kosutavaid ja turgutavaid vihmapilvi lähipäevil silmapiiril ei ole. Jätkuvalt on ilma kujundajaks kõrgrõhkkond, mille kese on reedel Soome lahe idaosa kohal väheliikuv. Õhutemperatuur tõuseb üle 20 kraadi, kuid meretuulele avatud rannikul on vaid 15°C lähedal.