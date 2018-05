Ilmatark: tänavu juunis lund ei saja, jaanipäev võib tulla pigem soe ja sajuta

«Ilmad on erakordselt selged, päike paistab ja soojendab maapinda tugevasti, pilvi ei ole. See on põhjustatud antitsüklonist ehk kõrgrõhkkonnast ja need kõrgrõhkkonnad on siin juba üle kahe nädala olnud,» selgitas Kamenik ETV saates «Ringvaade» praegust olukorda

Ilmavaatleja sõnul on päike õhu nädala-kahega üles soojendanud. Kuna kõrgrõhkkond on väheliikuv, püsib soe õhk üsna paigal.

«Ei ole seda õhuvoolu, mis toob Atlandi ookeanilt muutusi,» selgitas Kamenik.

«Viimased prognoosid näitavad, et vähemalt mai lõpuni on soe ilm ja sadusid eriti ei ole,» märkis ilmavaatleja ning lisas, et selline ilm võib jätkuda ka juuni alguses.

Kameniku sõnul näitab kogemus, et kui mai keskel ja teisel poolel on kuni kümnepäevane ilusa ilma periood, siis on ka suvel oodata pigem sooja ilma.

«Võib-olla juuni on vahepeal pigem selline jahe, aga juuni lõpus ja juuli alguses tulevad need ilusad ilmad tagasi.

Kui viimasel kolmel aastal on juunis Eestis lund sadanud, siis tänavu pole Kameniku hinnangul seda ilmselt oodata. «Ma arvan, et ka juuni on eelmiste aastatega võrreldes ilusam.»

Intervjuu lõpetuseks püüdis saatejuht Marko Reikop ilmaennustajalt ka jaanipäeva prognoosi välja pinnida, kuid Kamenik ei soovinud eriti kaarte avada. Ta märkis siiski, et umbes 65 protsenti on see tõenäosus, et jaanipäeval saame sajuta läbi ajada ning päeval on õhusooja üle 20 kraadi ning öösel 7-12 kraadi.