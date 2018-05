Suvi tuleb: nädala lõpp toob kuni 24 soojakraadi

Teisipäeval (8.05.) taganeb kõrgrõhkkond veidi lõuna poole ning üle Skandinaavia ja Soome liikuva madalrõhulohu tõttu on lühiajaliselt pilvi enam, kuid sadu meile ei jõua. Tuul pöördub põhjakaarde ja üürikeseks vahetub õhumass pisut jahedama vastu. Õhutemperatuur on öösel 3..8, päevasooja on 7°C-st põhjarannikul 15..20°C-ni sisemaal.