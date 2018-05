Nädalavahetusel on kuni 16 soojakraadi

Lõpuks on madalrõhkkondade ülemvõim Läänemere ääres otsa saanud. Taani kohal järjest tugevnev kõrgrõhuala on juba oma kirdeserva üle Läänemere ja Eesti sirutanud. Nädalavahetuseks on kõrgrõhkkond, keskmega Läänemere lõunaosa kohal, vallutanud kogu Läänemere ümbruse.

Kõige jahedam on ilm teisipäeval ja kolmapäeval, kui Põhja-Eestis on sooja napilt üle 10 kraadi, rannikul veelgi vähem, Lõuna-Eestis 15 kraadi ringis. Samuti on oht, et selge taeva all langeb öine õhutemperatuur kohati 0 kraadi lähedale. Õnneks ei ole tuul eriti tugev.