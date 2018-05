Lähipäevil tuleb päikesepaisteline ja mõõdukalt soe ilm

Reede ööks tuleb väike madalrõhkkond Stockholmi lähistele ja selle servas on meie ilm vihmane, on äikest. Hommikuks Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja vihma sajab veel vaid Ida-Eestis. Tuul pöördub kagust edelasse ja ulatub puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeva peale õhurõhk tõuseb ja sajuhooge on vaid üksikuid. Puhub võrdlemisi tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 6 kuni 11, päeval 9 kuni 14, Ida-Eestis kuni 16 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 6 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 10 kuni 16, rannikul paiguti 6 kuni 8 kraadi.

Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 17, rannikul paiguti 7 kuni 9 kraadi.