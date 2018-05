Nädala lõpul on oodata kuni 20 soojakraadi

Neljapäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul sajuta ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur on +1..+6°C. Päeval kõrgrõhkkond taganeb Läänemerele jõudva madalrõhulohu ees. Pilvisus tiheneb ning pärast keskpäeva hakkab saartest alates vihma sadama. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb rannikul õhtuks puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on meretuulega rannikul alla 10, sisemaal tõuseb 15°C ümbrusse.