Võimas äiksevöönd liigub Eesti poole

Ühtlasi lisatakse, et hiljemalt pärast päikeseloojangut hakkab tõenäoliselt välkude esinemise sagedus langema. «Aga ei ole välistatud, et öösel jõuab saartele ja Liivi lahele see sama rünksajupilvede vöönd veidi nõrgenenud kujul,» märgitakse postituses.ujul ühes tugeva vihma ja äikesega. Lisaks näitab üks ilmamudel, et soe front võib põhjustada saabuval ööl nii merel kui ka Eestis uute pilvede arengut.