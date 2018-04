Lähipäevil tuleb kuni 20 kraadi sooja

Homme päeval liigub madalrõhulohk edasi Soome lahe poole. Ennelõunal on laialdaselt vihmahooge, pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab. Tuul pöördub idakaarest lõunasse ja edelasse ning mandril nõrgeneb, vaid Eesti põhjaservas puhub jätkuvalt tugev ida- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on meretuulega rannikul kuni 9, sisemaal 12 kuni 16, Lõuna-Eestis tõuseb 18 kraadi ümbrusse.

Kolmapäeval öösel on madalrõhkkonna mõjul veel sajuhooge laialdaselt. Puhub võrdlemisi nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 4–9 kraadi. Päeval tugevneb lõunapoolse kõrgrõhkkonna mõju ja saju võimalus on väiksem. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on meretuulega rannikul kuni 9, sisemaal 12–17 kraadi.