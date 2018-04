Nädalavahetus toob kuni 17 soojakraadi

Laupäeval sirutub Ukrainast Baltimaade kohale kõrgrõhuhari. Öö on olulise sajuta ja kohati tekib udu, päeval arenevad välja üksikud hoovihmapilved. Puhub edela- ja lõunatuul 2 kuni 8, öösel rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6, päeval 10 kuni 12, meretuulega rannikul 7 kraadi ümber.

Pühapäeval liigub üle Eesti väheaktiivne madalrõhulohk ning kannab siia soojema õhumassi. Öö tuleb sajuta, kuid siin-seal tekib udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi. Päeval sajab kohati hoovihma. Tuul on nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur on 12 kuni 17, meretuulega rannikul 9 kraadi ümber.