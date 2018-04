Lähipäevil vaheldub päikeseline ilm paiguti vihmahoogudega

Teisipäeval suundub madalrõhulohk üle Eesti. Öösel liigub sajuvöönd saartelt mandrile ja päeval suundub Peipsi taha ning selle järel sajab hoovihma enam Eesti idaosas, hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Tuul puhub öösel kagust 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikul pöördub saartest alates edelasse, päeval on puhanguid 12, ennelõunal Virumaa rannikul ning õhtul saartel ja Liivi lahel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..7, Kirde-Eestis 1..3°C, päeval 10..13, meretuulega rannikul kuni 8°C.

Kolmapäeval liigub järgmine madalrõhulohk üle Eesti. Taas sajab öösel laialdaselt vihma, päev tuleb saartel suurema sajuta, mandril sajab siin-seal hoovihma, õhtu poole sajuhood hõrenevad. Tuul puhub öösel lõunakaarest, päeval läänekaarest ja ulatub aeg-ajalt puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..6, päeval 6..10°C.

Neljapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja tõusva õhurõhu foonil on saju võimalus väiksem, kuid kohatiste vihmahoogudega ikka arvestada tuleb ning seda eelkõige päevasel ajal. Edela- ja läänetuul on mõõdukas, Soome lahel ulatub puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..+5, päeval 9..13, meretuulega rannikul kuni 6°C.