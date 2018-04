Eeloleva nädala algupoolel on oodata nii vihma kui ka lörtsi

Esmaspäeval muutub kõrgrõhkkond pisut mõjusamaks ja ilm on suurema sajuta. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Hommikul pöördub tuul kagusse. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, Lääne-Eestis kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma. Kagutuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 6-11 kraadi.

Teisipäeval suundub madalrõhulohk üle Eesti. Öösel on pilves ilm ja vihmasadu levib Lääne-Eestist itta, kohati tuleb sekka ka lörtsi. Tuul pöördub kagust edelasse 4-9, rannikualadel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi.