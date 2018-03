Päike soojendab, aga ilm on siiski talvine

Need kes hommikul talvistes vammustes tööle tulid, peavad lõunapausil õues jalutades meeles pidama, et päikese soojendav mõju on veel salakaval ning liialt avatud hõlmad ja kaelast kaduv sall on põhilised külmetuse allikad.



Kolmapäev on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idatuul 4-10, rannikul pärastlõunal puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.