Kuuprognoos: karged külmakraadid valitsevad ka märtsis

Märtsi esimesteks päevadeks jääb Eestis ilma tegema külma õhumassiga kõrgrõhuala lõunaserv ning õhutemperatuur langeb kuu algul sisemaal -20, kohati -25 kraadini, ennustab ilmateenistus.

5.- 8. märtsini pöördub õhuvool korraks läände ja ilm pehmeneb, kuid külmakraadid jäävad püsima.

Kuu keskpaiku on põhjast oodata uut külmalainet, kuid siis langeb öine miinimum vaid üksikutel öödel ja kohati -20 kraadi piiresse.

Kuu viimane kolmandik tuleb kõrgrõhuväljas rahulik ja märksa soojem, öine õhutemperatuur jääb valdavalt miinuskraadidesse, kuid päeval valitsevad plusskraadid. Aeg-ajalt sajab peamiselt lund, kuu lõpul ka lörtsi ja vihma, kuid sajuhulgad on enamasti väikesed.

Märtsikuu kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normi piires või madalam. Märtsi keskmise temperatuuri norm on -2,2 kuni +0,2 kraadi. Sademeid on normi piires, märtsi sademete norm on 28-44 millimeetrit.