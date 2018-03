Märtsi algus kevade hõngu kaasa ei too

Lumehanged püsivad kindlalt edasi ja vulisevaid räästaid tuleb veel mõnda aega oodata. Selle eest kannab hoolt külm ja võimas kõrgrõhkkond. Viimane seab oma keskme Oslo lähistele ning sisustab sealt meie päeva päikesepaiste ja talviste termomeetrinäitudega.

Täna on vähese pilvisusega ilm, üksnes rannikualadel on pilvisem ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 8, saartel ja rannikul 6 kuni 11, õhtul Liivi lahe piirkonnas puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on –9. kuni –14 kraadi.