Järgmise nädala käre pakane võib tuua kuni 30 kraadi külma

Talvekülm on alles süvenemas ja järgmise nädala keskpaik toob tõelise pakase. Ilmateenistuse sünoptiku sõnul ei ole välistatud, et selge taeva korral tuleb kuni 30 kraadi külma.

Riigi ilmateenistuse sünoptiku sõnul on praeguse prognooside järgi järgmise nädala keskpaigas oodata kõige suuremat talvekülma. Laialdaselt võib tulla kuni -25 kraadi.

Välistatud ei ole ka -30 kraadi, kuid see saab juhtuda vaid selge taeva korral. Kui on pilvine, siis jõuab meile talvekülma napilt -20 kraadi. Järgmise nädala lõpu poole hakkab külm ilmselt taanduma.



Homme tuleb kõrgrõhkkond Eesti kohale. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtupoolikul pöördub lõunakaarde ja pisitasa tugevneb. Kui loode poolt pisut niiskust lisandub, siis on õhtul Lääne- ja Loode-Eestis kergete lumehoogude võimalus. Õhumass on väga külm ja ajuti pilvisema taeva korral on temperatuur öösel -14 kuni -20, kus taevas pikemalt selgena püsib, seal langeb veel paar-kolm madalamale, päeval -7 kuni -12 kraadi, saartel ja läänerannikul on paar kraadi kõrgem.

Reede öösel läheneb Botnia lahelt väike madalrõhkkond. Lisandub niiskust ning Lääne- ja Põhja-Eestis hakkab lund sadama ning sadu levib edasi sisemaa suunas. Lõunakaare tuul tugevneb, rannikul on puhanguid 16 m/s.



Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -6 kuni -11, sisemaal -13 kuni -18 kraadi, tõenäoliselt Lõuna-Eestis on taevas pikemalt selge ja seal langeb alla -20 kraadi. Päeval liigub madalrõhkkond üle Eesti lääneserva kagusse. Hommiku poole sajab laialdaselt lund, päeva peale loode poolt alates sajuhood hõrenevad. Tuul on võrdlemisi tugev ning puhub mandril lõunakaarest, saartel ja põhjarannikul pöördub põhja- ja kirdesse ning on puhanguline. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni -7, mandri sisealadel -8 kuni -12 kraadi.

Vabariigi sünnipäeval laieneb Kara mere kohalt arktiliselt külm kõrgrõhkkond servaga Läänemere äärde. Suuremal osal on ilm sajuta, Hiiumaa ja mandri põhjarannikul on lumehoogude võimalus. Kirdetuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel rannikualadel -10 kraadi ümber, sisemaal -15 kuni -20 kraadi, pikemalt selgena püsiva taeva all langeb alla -20 kraadi, päeval on -8 kuni-12 kraadi.