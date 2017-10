Nädalavahetusel võib tulla lörtsi

Vene ilmaportaal Gismeteo ennustab, et pühapäeva hommikul on Tallinnas üks kraad sooja ja sajab vähest lund, ülejäänud päev on pilves ja sooja on üks kuni viis kraadi.

Ilmteenistuse valvesünoptik ütles, et lörtsi võib pühapäeval sadada nende prognoosi järgi ainult Ida- ja Kesk-Eestis. Sünoptik tõdes, et praegu ongi palju erinevaid ilmamudeleid, mille puhul jäädakse eriarvamusele. Samas ei näita mudelid, et nädalavahetusel palju sajuvõimalusi oleks, pigem tuleb lörtsi vihma sekka.

Pärast täna saabunud sooja tuleb pühapäeva õhtul siia külm õhumass. Samas on pühapäeva öösel väiksed plusskraadid.

Valvesünoptik soovitab ilmaennustust pidevalt jälgida, sest see võib veel muutuda.