Lähipäevad toovad kohati kuni 10 miinuskraadi

Ilmateenistus prognoosib, et lähipäevadel läheb ilm senisest jahedamaks ja kohati võib temperatuur langeda kümne miinuskraadini.

Neljapäeva öösel on enamasti pilves ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Paiguti on udu. Tuul pöördub idakaarde, puhudes 1–7 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja 5 miinuskraadi vahele. Päeval on enamasti pilves ilm ja kohati võib veidi lund sadada. Paiguti püsib udu. Puhub ida- ja kagutuul 4–9 m/s. Õhutemperatuur jääb 0 ja 3 miinuskraadi vahele.

Reede öösel on pilves selgimistega suurema sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 2–8 m/s. Külma tuleb juba 2–8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega suurema sajuta ilm ja pärastlõunal pilvisus hõreneb. Puhub ida- ja kagutuul 2–8 m/s. Külma tuleb 1–6 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega suurema sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 5–10, saarte rannikul kohati 3 kraadi. Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, suurema sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2–8 m/s. Külma on 4–7, saartel ja rannikul paiguti 1–3 kraadi.