Euroopasse jõuab orkaan Ophelia

Ilta-Sanomat kirjutab, et USA meteoroloogiaameti NOAA andmetel paiknes orkaani südamik reede hommikul Assooridest tuhatkond kilomeetrit lõuna pool. Torm kulgeb Portugalist ja Hispaaniast mööda otse Iirimaa ja Suurbritannia suunas ning peaks sinna jõudma esmaspäeval või teisipäeval.

CNNi andmetel ei suuda Ophelia Põhja-Atlandi jaheda vee tõttu nii võimsaks paisuda kui hiljuti USA-d tabanud tormid, ent siiski on oodata väga tugevaid tuuleiile ning rohkelt sademeid.

Soome ilmateenistuse meteoroloogi Nina Karusto sõnul on võimalik, et orkaani mõjud jõuavad ka Soome lõunaosani. «Praegu näib küll, et Ophelia kujuneb Soomes tavaliseks sügiseseks madalrõhkkonnaks,» arvas Karusto.

Ilmateenistuse kodulehel teatatakse, et Eestis on esmaspäeval oodata pilves selgimistega ilma, paiguti sajab vihma ning tuule kiirus ulatub kuni 15 m/s. Teisipäeval peaks tulema vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning tuul tugevneb põhjarannikul kuni 22 m/s.